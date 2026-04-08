ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا"، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سيقود وفد طهران في المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيرأس الجانب الأمريكي.

وبحسب التقرير، فإن الإطار المقترح من إيران والمكوّن من 10 نقاط للمحادثات لا يقتصر على البرنامج النووي والأمن الإقليمي فحسب، بل يشمل أيضًا العقوبات الأمريكية الأساسية والثانوية المفروضة على إيران على مدى ما يقرب من 45 عامًا.

وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.