عقدت وزارة الصحة والسكان المصرية ثلاثة اجتماعات تنسيقية موسعة برئاسة الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وبحضور ممثلي شركة الإنتاج الحربي، وهيئة الأبنية التعليمية، وشركة وادي النيل، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية القومية، ووضع خطة عاجلة لتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق خدماتها.

واستعرضت الاجتماعات نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، مع التركيز على مراجعة الموقف الإنشائي لعدد من المستشفيات، من بينها: بولاق أبو العلا، وصدر العباسية، وصدر إمبابة، والمنصورة الدولي، والقاهرة الفاطمية، وأورام قنا، والسلام التخصصي، والمركز القومي للرمد بروض الفرج، حيث وجه الدكتور حسام عبد الغفار بضرورة تكثيف المرور الدوري على مواقع العمل، للتأكد من مطابقة التنفيذ للمعايير الهندسية الصحية وأحدث الأكواد العالمية.

حلول عاجلة للتحديات الفنية والإجرائية لتطوير المستشفيات



كما تناولت الاجتماعات وضع حلول عاجلة للتحديات الفنية والإجرائية التي قد تعوق التنفيذ، بما في ذلك ابتكار حلول هندسية للمشكلات في المواقع ذات الكثافة السكانية، مع التشديد على الالتزام بالجداول الزمنية، والانتهاء من التشطيبات والتجهيزات وفق المواصفات القياسية، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

وفي ختام الاجتماعات، أكد الدكتور شريف مصطفى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مثمنًا جهود شركاء التنفيذ، ومشددًا على أن سرعة إنجاز هذه الصروح الطبية تمثل أولوية قصوى للوزارة، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وممثلي الجهات المشاركة.