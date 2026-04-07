قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف على المدى المتوسط والبعيد الصين، معتبرًا أن الصراع الحالي يتجاوز أطرافه المباشرين ليعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية عالميًا.

تداعيات اقتصادية ممتدة رغم توقف الحرب

أضاف "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن تداعيات أي حرب، حتى وإن توقفت في لحظتها، لن تنتهي سريعًا، بل ستستمر آثارها لفترة قد تمتد من 8 إلى 12 شهرًا على الأقل، حتى تعود أسعار الطاقة والسلع إلى مساراتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البترول سيؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو وارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا.

"نتمنى الخير ونستعد للشر".. رسالة تحذيرية لمصر

شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أن التأثيرات السلبية للحرب على مصر ستكون ممتدة، قائلاً إن "القاعدة في مثل هذه الأزمات هي أن نتمنى الخير ونستعد للشر"، في إشارة إلى ضرورة تبني سياسات استباقية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية.

وأوضح أن قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز مصادر القلق، إذ تؤدي الاضطرابات إلى حالة من الارتباك في النشاط الاقتصادي، ما يدفع الحكومات عادة إلى ترشيد الإنتاج ورفع أسعار الوقود، لكنه أكد أن الحل الأهم يكمن في العمل على جانب العرض، من خلال تشجيع الاكتشافات البترولية، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، وتأمين مصادر استيراد متنوعة.



وأشار محمود محيي الدين، إلى أن العالم يتجه حاليًا نحو تحول استراتيجي في مجال الطاقة، لافتًا إلى أن هناك توجهًا للانتقال من مفهوم "الدول البترولية" إلى "الدول الكهربائية"، أي الدول التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتصدرها، وهو ما يعكس تغيرًا جوهريًا في هيكل الاقتصاد العالمي.

"الإلكترو-يوان".. ملامح نظام اقتصادي جديد

تطرق المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى تحولات النظام النقدي العالمي، موضحًا أن هيمنة الدولار جاءت جزئيًا نتيجة ارتباط تسعير النفط به فيما يُعرف بـ"البترودولار"، لكنه توقع ظهور نمط جديد قد يُطلق عليه "الإلكترو-يوان"، في ظل تصاعد دور الصين كأكبر منتج لمكونات الطاقة الكهربائية، خاصة الألواح الشمسية والبطاريات.

وأكد "محيي الدين" أن هذا التحول قد يعزز الطلب على العملة الصينية (اليوان)، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن تحول أي عملة إلى عملة احتياطية عالمية يتطلب توافر مجموعة من الشروط، مثل الاستقرار الاقتصادي، ووجود أسواق مالية عميقة، وحرية حركة رؤوس الأموال.

واختتم محيي الدين، تصريحاته بالتأكيد على أن الصين تمتلك قدرات إنتاجية ضخمة تؤهلها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وهو ما قد يمنحها نفوذًا اقتصاديًا متزايدًا خلال السنوات المقبلة، في ظل التحولات الجارية في أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي.





