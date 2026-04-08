ترامب: انتصرنا في الحرب على إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إعادة فتح مضيق هرمز كانت تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة.

وأضاف "ترامب"، أن بلاده انتصرت في الحرب، بحسب سكاي نيوز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وقال "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، فجر الأربعاء، إنه استنادًا إلى محادثات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، حيث طلبا مني تأجيل القوة التدميرية المرسلة الليلة إلى إيران، ومع موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف وهجوم إيران لفترة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار ثنائي الجانب.