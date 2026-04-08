باكستان: وقف إطلاق النار مع إيران يشمل لبنان

كتب : محمد أبو بكر

02:29 ص 08/04/2026

حرب إسرائيل على لبنان

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، أن وقف إطلاق النار مع إيران يشمل لبنان.

وقال شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، الذي قدم الخطة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران يشمل لبنان.

وقال شريف في بيان: "بكل تواضع، يسرني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حلفائهما، قد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، على أن يسري هذا الاتفاق فوراً"، بحسب سي إن إن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

