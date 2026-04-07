التقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعددٍ من الأطفال الذين شاركوا في دراما رمضان 2026، وذلك لتكريمهم عن أدوارهم وأدائهم المتميز خلال الموسم الرمضاني لهذا العام.

كرّمت "السنباطي" خلال اللقاء عددًا من الأطفال، من بينهم: الطفل علي السكري عن دوره في مسلسل "اللون الأزرق"، الذي ناقش قضية هامة تمس العديد من الأسر، وهي قضية الأطفال المصابين بطيف التوحد. كما كرّمت كلًّا من ريتال عبد العزيز وإياد عمرو عن أدائهما المتميز في مسلسل "كان يا ما كان"، الذي تناول عددًا من المشكلات الأسرية.

وأوضح بيان "المجلس" أنه تم تكريم الطفلة لوليا هشام سلطان عن دورها في مسلسل "أب ولكن"، والطفلين شهبا محمد خير وسمير محمد حجازي عن أدوارهما في مسلسل "صحاب الأرض"، بالإضافة إلى تكريم الطفلة نيللي حسام البطران عن دورها في مسلسل "درش"، والطفل يوسف السيوي عن دوره في مسلسل "حكاية نرجس".

وهنأت الدكتورة سحر السنباطي، خلال اللقاء، الأطفال المشاركين على أدوارهم المتميزة خلال الموسم الرمضاني، معربةً عن سعادتها بلقائهم، ومشيدةً بما قدموه من نماذج إيجابية تعكس مواهبهم وقدراتهم الفنية.

وأجرت "رئيسة المجلس" حوارًا مفتوحًا مع الأطفال، تناول تجاربهم الفنية، وأبرز الأدوار التي قدموها، إلى جانب مناقشة كيفية اختيارهم لأعمالهم الفنية، وسبل التوازن بين دراستهم ومشاركتهم في مجال التمثيل.

تنصيب أطفال دراما رمضان 2026 سفراء للفن والإبداع

أعلنت سحر السنباطي تنصيب الأطفال المشاركين سفراء للمجلس في مجال الفن والإبداع، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز، ولدورهم في تقديم رسائل إيجابية من خلال أعمالهم الفنية.

وأكدت أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعم الأطفال المبدعين، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم، وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على التعبير عن نفسه والمشاركة الفعالة في المجتمع.

الدكتور كرم ملاك: الفن رسالة إنسانية مؤثرة

أكد الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس، من جانبه، أن هؤلاء الأطفال استطاعوا أن يخطفوا قلوب المشاهدين بأدائهم الصادق والعفوي، وأن يقدموا رسائل إيجابية تعبر عن براءة الطفولة وقيمها الأصيلة، ليصبحوا نماذج ملهمة لأقرانهم وبذورًا واعدة لمستقبل الفن والثقافة في مصر.

وأضاف أن هؤلاء الأطفال أثبتوا أن الموهبة لا ترتبط بالعمر، وأن الأطفال قادرون على تقديم رسائل إنسانية عميقة من خلال الفن الهادف.

وتم خلال اللقاء، عرض فيديو تضمن مجموعة من أبرز المشاهد المميزة لأدوارهم، والتي لاقت تفاعلًا وإشادة واسعة من الجمهور.

وأعرب الأطفال بدورهم، عن سعادتهم البالغة بتواجدهم داخل مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، ولقائهم بالدكتورة سحر السنباطي، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم الذي يمثل دافعًا قويًا لهم للاستمرار في تنمية مواهبهم الفنية، وتقديم أعمال هادفة تعبر عن قضايا الأطفال.

دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وخدمات خط نجدة الطفل

تضمن اللقاء تعريفًا بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية ورعاية الأطفال، إلى جانب التعريف بخدمات خط نجدة الطفل (16000)، إذ حرص الأطفال على زيارة الإدارة العامة لنجدة الطفل، والتعرف على آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها، ودور الخط في التدخل السريع لحماية الأطفال.

ويذكر أنه أدار اللقاء الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس اللجنة الدائمة للفنون والثقافة، وذلك بحضور ميراي نسيم، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

اقرأ أيضًا:

"أجواء متقلبة وأمطار محتملة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

تقدم السحب المنخفضة.. الأرصاد: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق