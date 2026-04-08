هبوط أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

كتب : محمد أبو بكر

01:51 ص 08/04/2026

هبطت أسعار النفط الخام بشكل حاد مساء أمس الثلاثاء، لتصل إلى أقل من 100 دولار للبرميل، بعد أن أعلن الرئيس ترامب موافقة الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بناءً على اقتراح باكستان، بحسب أكسيوس.

وقال "ترامب"، إن الاتفاق مشروط بموافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

يذكر أن الإغلاق الفعلي للمضيق الذي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط البحري العالمية تسبب بأكبر اضطراب في سوق النفط على الإطلاق.

وانخفض سعر خام برنت القياسي العالمي لعقود المستقبل نحو 16% ليصل إلى حوالي 93 دولارًا للبرميل، ومع ذلك يظل أعلى بكثير من نحو 73 دولارًا قبل بداية الحرب نهاية فبراير.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فشهد انخفاضًا بحوالي 19% ليصل إلى نحو 92 دولارًا للبرميل.

ويتابع المتخصصون ما إذا كان لدى شركات الشحن ثقة كافية في مرور آمن عبر المضيق لإعادة تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال والمنتجات الأخرى.

ويظل سوق النفط الفعلي في حالة اضطراب بعد أن خفضت دول الشرق الأوسط الإنتاج بسبب إغلاق طرق التصدير.

وسجل خام برنت الفعلي المعيار العالمي للبراميل الفعليةن أعلى سعر له على الإطلاق عند 144.42 دولارًا، وفقًا لشركة S&P Global Energy Platts، وكان الرقم القياسي السابق في 2008 خلال أزمة المال العالمية.

وأوقفت العراق والسعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين معًا نحو 7.5 مليون برميل يوميًا من الإنتاج في مارس، مع زيادة الرقم هذا الشهر وفق إحصاءات وزارة الطاقة الأمريكية.

