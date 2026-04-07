تقدم النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن مد خدمة بعض العاملين بعد بلوغ سن الستين.

وأضاف بدوي في طلبه أن هناك "مجاملات خطيرة وفجة" تقوم بها وزارة الإسكان، خاصة داخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الاستعانة بمن تجاوزوا سن الستين أو مد خدمة قيادات بعد بلوغ هذا السن، وهو ما يهدر فرص الكفاءات الشابة في تولي المناصب القيادية.

كما طالب النائب وزيرة الإسكان بحصر جميع المستشارين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ممن تجاوزوا سن الستين، مع بيان المبالغ التي يتقاضاها كل منهم، وإجمالي هذه المخصصات، مؤكدًا أن مجلس النواب طالب مرارًا بحسم هذا الملف دون استجابة.

وأشار إلى أن قيادات الصف الثاني في العديد من المؤسسات والوزارات والمحافظات تخرج إلى المعاش دون الحصول على فرص للترقي، بسبب استمرار شغل المناصب بنظام المد السنوي لمن تجاوزوا سن الستين.

وطالب بدوي رئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهات حاسمة بمنع مد الخدمة بعد سن الستين دون استثناءات، لضمان إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الجديدة.