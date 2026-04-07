وزير الزراعة أمام النواب: "لا وجود لما يسمى بالأرز الجاف"

كتب : نشأت حمدي

05:52 م 07/04/2026

علاء فاروق وزير الزراعة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرصه على توضيح الحقائق المتعلقة بزراعة الأرز، مشددًا على أنه "لا يوجد ما يسمى بالأرز الجاف"، وضرورة التعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور السيد القصير، وبحضور الدكتور هاني سويلم.

وأوضح وزير الزراعة أنه حرص على اصطحاب المسؤولين المختصين بملف الأرز، إلى جانب مجموعة العمل العلمية، لعرض الصورة الكاملة أمام النواب، وشرح التحديات الفنية المرتبطة بزراعة المحصول.

وشدد فاروق على أهمية تحديد المشكلة الأساسية بشكل واضح، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية قائمة على أسس علمية، بعيدًا عن أي مفاهيم غير دقيقة.

