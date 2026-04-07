أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول 3 أوناش رصيف عملاقة و6 أوناش ساحة إلى المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا.

يأتي ذلك في إطار استكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة التي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ويُعد وصول هذه الأوناش من فئة "سوبر بوست باناماكس"، المصنعة من قبل شركة شانغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة "زد بي إم سي"، العالمية الرائدة في تصنيع الرافعات الصناعية، خطوة هامة في إطار استكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة.

وأشار الوزير إلى أن أوناش الرصيف العملاقة الثلاثة (طراز STS) التي وصلت إلى رصيف المحطة تُعد من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تُعد عنصرًا أساسيًا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء.

وتابع: أما أوناش الساحة الستة من طراز RTG، فهي تعمل آليًا داخل الساحات وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة، التي ستعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ومسارات الشحن العالمية، وتُعد بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث ستسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي، وخدمة أعمال التصدير والاستيراد، والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع، وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية.

الممر اللوجستي (سفاجا - أبو طرطور)

كما تُعد المحطة جزءًا رئيسيًا بالممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تنفذها مصر بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

جدير بالذكر أن مساحة المحطة تبلغ نحو 776 ألف م² تقريبًا، مع رصيف بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، وقد تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، والتي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة. ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تُقدر بحوالي 7 ملايين طن.

كما تضم المحطة مرافق متعددة تشمل مبانٍ إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، مدعومة ببنية تحتية شاملة من الطرق ومرافق الخدمات العامة وأنظمة الأمن والسلامة.

وسبق توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري مع مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) لتشغيل الموانئ الدولية، وذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

