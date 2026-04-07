استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إيفان يوكل، سفير التشيك بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولي.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالسفير التشيكي، مؤكدةً عمق العلاقات التي تجمع مصر والتشيك، وتطلع الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى التعاون المشترك في المجالات المحلية والبيئية.

من جانبه، تقدم سفير التشيك بالقاهرة بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تجديد الثقة لها في الحكومة الجديدة كوزيرة للتنمية المحلية والبيئة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح واستكمال النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

مبادرة EU-Horizon الخاصة بالاتحاد الأوروبي

كما أشار السفير إيفان يوكل، إلى العلاقات التاريخية بين مصر والتشيك ووجود مجالات كثيرة للتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أنه يعمل خلال الفترة الحالية على فتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، وذلك في إطار مبادرة EU-Horizon الخاصة بالاتحاد الأوروبي، في ظل وجود مصر عضوًا بها منذ أكتوبر الماضي، حيث توجد العديد من البرامج التي يمكن التعاون فيها فيما يخص مجالات عمل الوزارة، وعلى وجه الخصوص البنية الأساسية للمجتمعات في قطاعات مثل معالجة وتدوير المياه، والتحكم الذكي في المياه، وتنمية المدن الذكية، والنقل الحضري، والطاقة الشمسية.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر للسفير التشيكي، واستعرضت عددًا من المجالات التي يمكن التعاون فيها، ومن بينها مجالات النقل الحضري (أتوبيسات النقل التي تعمل بالطاقة الشمسية)، بالإضافة إلى موضوعات التنمية الحضرية والبنية التحتية في المحافظات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين للوقوف على المشروعات المناسبة التي تقع ضمن مجالات عمل الوزارة، والتي يمكن تنفيذها في إطار مبادرة EU-Horizon الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وزيرة التنمية المحلية: تطوير المشاتل يدعم التشجير ويحسن جودة الهواء

