أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه قيادات وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية بمشروع منظومة النقل الذكي على طريق شبرا - بنها الحر، وهو أحد طرق المرحلة العاجلة التي تنفذها شركة السويدي إلكتريك، والتي تشمل 7 طرق على شبكة الطرق القومية، وهي طرق (شبرا - بنها الحر / القاهرة - الإسكندرية الصحراوي / القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي / القاهرة - العين السخنة / القاهرة - السويس / الدائري الإقليمي / الدائري حول القاهرة الكبرى).

جاء ذلك بحضور ممثلي الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع من إدارة نظم معلومات القوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والشركة الوطنية للطرق.

وزير النقل يتفقد منظومة النقل الذكي بطريق شبرا - بنها الحر

خلال جولته التفقدية، تابع الوزير الأعمال الجارية على الطريق، بما في ذلك مكونات المنظومة من معدات وأجهزة على الجسور المعدنية والأعمدة المعدنية، وكيفية مساهمتها في رصد وجمع البيانات من على الطريق. واستمع إلى عرض تفصيلي من الشركة المنفذة حول المكونات الرئيسية للمنظومة على مستوى الطريق، والتي تتضمن غرف التشغيل والدعم الفني لمشغلي الطريق، وأخرى خاصة بإدارة المرور والحركة، بالإضافة إلى مركز البيانات "تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية".

كما تفقد بوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطريق، بالإضافة إلى الاطلاع على قدرات المنظومة في رصد المخالفات المرورية وأساليب التحصيل الإلكتروني، ومن بينها (ميكنة عملية التحصيل والدفع الإلكتروني - قياس أوزان الشاحنات الثقيلة أثناء الحركة (Weigh-in-Motion) - رصد الارتفاعات المخالفة للمركبات والحمولات - متابعة السرعات والحركة المرورية)، كل ذلك مدعومًا من مصادر طاقة خضراء، حيث إن منظومة الطاقة الشمسية مسؤولة عن التغذية الكهربائية للمشروع، وذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول للطاقة الخضراء.

وأشار الوزير إلى أهمية سرعة استكمال أعمال المنظومة وربطها مع مركز التحكم الرئيسي للدولة.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير النقل على تكثيف الأعمال لسرعة إنجاز هذا المشروع الهام، والذي سيساهم في خفض معدلات الحوادث على الطرق، ورفع مستويات الأمان والسلامة، وسرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، والوصول إلى رؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات، والدقة في تسجيل المخالفات، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة، وتحسين الانسيابية المرورية، وإدارة الحركة على الطرق المختلفة.

جدير بالذكر أن تطبيق منظومة النقل الذكي ITS على المحاور والطرق السريعة سيدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، ويأتي تنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكي، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق زيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة على مستوى الجمهورية، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجستية بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر؛ مما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

