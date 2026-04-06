استعرضت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم منها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، مؤكدةً ضرورة أن يخرج هذا القانون الهام إلى النور.

وتابعت: "مشروع القانون المقدم من الحكومة قُدم منذ 2016، وهناك تغييرات كثيرة حدثت لم يتطرق لها المشروع".

وقالت إن حزب العدل له رؤية في مشروع قانون الإدارة المحلية، وكانت هناك توصيات من الحوار الوطني، منها أن يكون هناك قانون للإدارة المحلية، وأن يكون هناك قانون للمجالس المحلية وانتخاباتها لا يقل أهمية عن تقسيم الدوائر، ويُقدَّم كل خمس سنوات.

وتابعت: "أنا كنت عضو مجلس محلي وبنت المحليات، وتجربة المجالس المحلية ليست مجرد هياكل محلية، ولكنها حائط الصد الأول عن المواطن، ودورها مهم في الرقابة على الأجهزة التنفيذية".

وأشارت إلى أن مشروع القانون يعتمد نظامًا انتخابيًا يشمل 75% قوائم مغلقة و25% قوائم نسبية، كما يُقر مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية بما يمكنهم من أداء مهامهم ورسالتهم. كما يدعو مشروع القانون إلى التوسع في الحصانة الإجرائية، وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية وخفض تمثيلهم.

سحر عتمان: مشروع قانون المحليات يعمل على توسيع وتعزيز الدور الرقابي

وتابعت: "مشروع القانون يعمل على توسيع وتعزيز الدور الرقابي، ويلزم بإنشاء بوابات إلكترونية لنشر جلسات المجالس المحلية، وإمكانية حضور المواطنين في الجلسات، من خلال عقد جلسات حوار وطني".

وأشارت إلى تشكيل المجلس الأعلى للمجالس المحلية في مشروع القانون المقدم منها، ليتولى مناقشة الموازنات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال ثلاثة أشهر من حل المجالس حال صدور حكم بحلها.