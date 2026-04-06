نفذت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حملات تفتيش موسعة على مختلف الإدارات والقطاعات التابعة لها، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد من الأجهزة الكهربائية غير المصرح باستخدامها، أبرزها غلايات المياه (الكاتيلات) والسخانات، وبحسب بيان يأتي ذلك في إطار تشديد إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمتابعة مباشرة من المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث شُكّلت لجان من قطاعات الأمن والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني والخدمات الإدارية للمرور على مواقع العمل وضبط أي مخالفات تتعلق بالاستهلاك غير الرشيد للكهرباء.

الشركة: إنذارات مشددة للعاملين بضرورة عدم استخدام أي أجهزة كهربائية مخالفة

وأكدت الشركة أنه تم توجيه إنذارات مشددة للعاملين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات، وعدم استخدام أي أجهزة كهربائية مخالفة داخل مقار العمل، مع التشديد على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تجاوزات مستقبلية وفقًا للوائح المنظمة.

وشددت على أهمية تقليل استهلاك الإضاءة داخل الإدارات، والاكتفاء قدر الإمكان بالإضاءة الطبيعية، في خطوة تستهدف خفض الأحمال وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه عام داخل قطاع الكهرباء يشمل عددًا من شركات التوزيع، لتعزيز الانضباط وترشيد الاستهلاك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منظومة الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل.







