إعلان

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من العاملين

كتب : محمد صلاح

02:43 م 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حملات تفتيش موسعة على مختلف الإدارات والقطاعات التابعة لها، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد من الأجهزة الكهربائية غير المصرح باستخدامها، أبرزها غلايات المياه (الكاتيلات) والسخانات، وبحسب بيان يأتي ذلك في إطار تشديد إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمتابعة مباشرة من المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث شُكّلت لجان من قطاعات الأمن والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني والخدمات الإدارية للمرور على مواقع العمل وضبط أي مخالفات تتعلق بالاستهلاك غير الرشيد للكهرباء.

الشركة: إنذارات مشددة للعاملين بضرورة عدم استخدام أي أجهزة كهربائية مخالفة

وأكدت الشركة أنه تم توجيه إنذارات مشددة للعاملين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات، وعدم استخدام أي أجهزة كهربائية مخالفة داخل مقار العمل، مع التشديد على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تجاوزات مستقبلية وفقًا للوائح المنظمة.

وشددت على أهمية تقليل استهلاك الإضاءة داخل الإدارات، والاكتفاء قدر الإمكان بالإضاءة الطبيعية، في خطوة تستهدف خفض الأحمال وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه عام داخل قطاع الكهرباء يشمل عددًا من شركات التوزيع، لتعزيز الانضباط وترشيد الاستهلاك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منظومة الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل.



"الكهرباء" تضبط وتصادر سخانات وغلايات بإدارات شمال القاهرة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ترشيد استهلاك الطاقة مصادرة غلايات المياه وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
أخبار مصر

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
رياضة محلية

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران
شئون عربية و دولية

"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران

ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟
حوادث وقضايا

ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق