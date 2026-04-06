مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق.. ماذا قال؟


كتب- محمد صلاح:

08:33 ص 06/04/2026

التيار الكهربائي - ارشيفية

شهدت بعض مناطق القاهرة الجديدة والتجمع وعددا من مناطق مدينة الشروق، فجر اليوم، انقطاعًا مؤقتًا في التيار الكهربائي، نتيجة عطل فني مفاجئ بمحطة محولات القاهرة الجديدة جهد 220 ك.ف.أ، وفق ما كشفه مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمصراوي.

أوضح المصدر في تصريحاته، أن ما تم تداوله بشأن وقوع انفجارات داخل محطات المحولات غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن الواقعة تعود إلى تنفيذ أعمال صيانة دورية من قبل التحكم القومي، وخلالها حدث عطل بسكينة مزودة بعازل داخل محطة محولات القاهرة الجديدة، ما أدى إلى خروج المحطة من الخدمة بشكل مؤقت.

أشار إلى أن العطل تسبب في تأثر بعض الدوائر المرتبطة بمحطات محولات جهد 220 ك.ف.أ، وهو ما انعكس على انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق، أبرزها القاهرة الجديدة والتجمع، بالإضافة إلى تأثر محدود في بعض مناطق الشروق.

وأضاف أن الانقطاع وقع في تمام الساعة 1:50 مساءً تقريبًا، مؤكدًا أن فرق التشغيل والطوارئ تحركت على الفور للتعامل مع العطلً، إذ تم إعادة التيار تدريجيًا للمناطق المتأثرة، ليتم استعادته بالكامل خلال فترة تراوحت بين نصف ساعة و45 دقيقة.

ونفى المصدر ما تردد عن امتداد الانقطاعات إلى مدينة العبور، مؤكدًا أن الشبكة هناك لم تتأثر بالواقعة.

وشدد على أن استقرار الشبكة القومية أولوية قصوى، وأن أعمال الصيانة الدورية تُجرى بهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل فرص الأعطال المفاجئة، مع سرعة الاستجابة لأي طارئ لضمان عودة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

