أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 317,744 خدمة علاج طبيعي بوحدات العلاج الطبيعي في مختلف المحافظات خلال فبراير 2026، بالتوازي مع افتتاح وتجهيز 8 وحدات تخصصية جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية التأهيلية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تجهيز عيادة مخصصة لذوي الهمم بوحدة "اقفهص" الصحية ببني سويف، ووحدة صحة المرأة واضطرابات الحوض بمستشفى شربين بالدقهلية، وافتتاح وحدة التأهيل الرئوي بمستشفى الصدر بالشرقية.

كما تم افتتاح أقسام متخصصة للأطفال بمستشفى منشية البكري، ومركز طبي التونسي الحضري بالقاهرة، ووحدة كوم شقاو بسوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طوخ المركزي بالقليوبية، وقسم التغذية وتعديل القوام بالأميرية بالقاهرة.

حملات توعية ضد تشوهات القوام والعمود الفقري

من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، تنفيذ حملات توعية مكثفة في المدارس الابتدائية والفنية ومدارس الصم والبكم، ضد تشوهات القوام والعمود الفقري، إلى جانب عقد 29 ندوة في 5 محافظات حول مخاطر استخدام الهواتف المحمولة على الرقبة، وتأهيل إصابات الملاعب، وعلاج العصب السابع وعرق النسا.

وفي سياق رفع كفاءة العنصر البشري، أشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى اعتماد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طنطا العام بالغربية ضمن منظومة تدريب البورد المصري، وتنفيذ 147 يومًا علميًا في 12 محافظة، بالإضافة إلى عقد المؤتمر العلمي الثامن بالإسكندرية تحت شعار "العلاج الطبيعي.. من الإعاقة إلى القدرة".

بدورها، أكدت الدكتورة نيفين عوني، مدير الإدارة العامة للعلاج الطبيعي، استمرار المرور الميداني لمتابعة جودة الخدمة، حيث شملت جولاتها مستشفيات الغردقة العام بالبحر الأحمر وإمبابة العام بالجيزة.

وأشارت إلى أن افتتاح 8 وحدات جديدة خلال شهر واحد يعكس التزام الوزارة بتطوير الخدمات التأهيلية كجزء أساسي من الرعاية الصحية الشاملة، لتمكين المواطنين وتحويل الإعاقة إلى قدرة.

