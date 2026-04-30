كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، "الأسطى هبة عبدالرحمن"، خلال احتفالية عيد العمال، تقديرًا لرحلة كفاحها وإصرارها على النجاح في مجال النقاشة، لتصبح نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية.

وقالت "هبة عبد الرحمن"، في تصريحات لمصراوي، أنها لم تكن تتخيل أن رحلتها البسيطة في العمل ستصل إلى هذا التقدير الرسمي الكبير والتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن هذا التكريم يمثل رسالة إيجابية لكل امرأة تسعى للنجاح، بأن الجهد والعمل بإخلاص لا يضيعان، وأن الاستمرار في السعي هو الطريق لتحقيق التقدير والنجاح.

متى بدأت "هبة عبدالرحمن" مهنة النقاشة؟

كانت هبة عبدالرحمن، الشهيرة بـ"الأسطى هبة"، قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الحياة علمتها الكثير، موضحة أنها بدأت تعلم مهنة النقاشة من خلال مشاهدة فيديوهات الصنايعية وتقليدهم، رغم أن عملها الأساسي كان مساعدة تمريض.

وأضافت، أن بدايتها في المهنة جاءت عندما عرضت على إحدى الطبيبات تشطيب شقتها، ونجحت في تنفيذ العمل، ليبدأ بعدها الطلب عليها من قبل العملاء.

وأوضحت أنها في بداية عملها كانت تفضل العمل لدى السيدات فقط، خاصة في المنازل التي لا يتواجد بها رجال، قبل أن يتوسع نطاق عملها ويطلبها الكثيرون.

هبة عبد الرحمن: ساهمت في تشطيب شقة لعروس داخل دار أيتام

أشارت إلى أنها ساهمت في تشطيب شقة لعروس داخل دار أيتام، مؤكدة حبها للمهنة وللألوان والتجديد، وهو ما ساعدها على الاستمرار والنجاح رغم التحديات.

وأكدت "هبة"، أن العمل ليس سهلًا، لكنه يصبح أكثر سهولة مع حب المهنة، لافتة إلى أنها واجهت بعض التجاوزات من بعض الصنايعية، بينما حظيت بدعم آخرين، كما قامت بتعليم إحدى السيدات المهنة.

وأضافت أنها أم لثلاث بنات، إحداهن متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، وأخرى تخرجت في كلية الإعلام، والثالثة في المرحلة الإعدادية، مشيرة إلى فخرها بعملها وتمسكها به.

وأكدت على أن الإصرار وحب العمل هما سر النجاح، مشددة على أن تجربتها تعكس قدرة المرأة على اقتحام مختلف المجالات وتحقيق التميز فيها.