أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القطاع الخاص والحكومة يعملان على خلق فرص عمل جديدة سواء في شكل عمالة منتظمة أو غير منتظمة.

وقال السيسي خلال كلمته في عيد العمل الذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم فإن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 6.2 بالمئة.

وأشار إلى أن توفير فرص العمل والتعليم يعتبر تحديًا كبيرًا يستلزم تضافر جهود الجميع، ويستلزم وجود جدية في التعليم العام أو المهني لضمان جدارة العمال.

كان حسن رداد، وزير العمل، أكد في تصريحات لمصراوي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في خفض معدلات البطالة خلال السنوات الماضية.

وأشار "رداد"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن النسبة تراجعت من نحو 13.4% في عام 2013 إلى حوالي 6.2% بنهاية عام 2025.

اقرأ أيضًا:

من 13.4% لـ 6.2%.. وزير العمل يكشف أسباب تراجع البطالة خلال 12 عامًا



