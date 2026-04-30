الرئيس السيسي: تراجع البطالة إلى 6.2% رغم التحديات العالمية

كتب : محمد أبو بكر

03:11 م 30/04/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القطاع الخاص والحكومة يعملان على خلق فرص عمل جديدة سواء في شكل عمالة منتظمة أو غير منتظمة.

وقال السيسي خلال كلمته في عيد العمل الذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم فإن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 6.2 بالمئة.

وأشار إلى أن توفير فرص العمل والتعليم يعتبر تحديًا كبيرًا يستلزم تضافر جهود الجميع، ويستلزم وجود جدية في التعليم العام أو المهني لضمان جدارة العمال.

كان حسن رداد، وزير العمل، أكد في تصريحات لمصراوي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في خفض معدلات البطالة خلال السنوات الماضية.

وأشار "رداد"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن النسبة تراجعت من نحو 13.4% في عام 2013 إلى حوالي 6.2% بنهاية عام 2025.

اقرأ أيضًا:

من 13.4% لـ 6.2%.. وزير العمل يكشف أسباب تراجع البطالة خلال 12 عامًا

فيديو قد يعجبك



هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
موسيقى

هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
أخبار مصر

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
من يحسم القمة هجوميا؟.. أرقام الأهلي والزمالك تكشف المفاجأة
رياضة محلية

من يحسم القمة هجوميا؟.. أرقام الأهلي والزمالك تكشف المفاجأة
الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
رياضة عربية وعالمية

الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"