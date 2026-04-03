عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا: أمطار ورياح مثيرة للأتربة

كتب : أحمد العش

07:38 م 03/04/2026
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين (1)
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين (4)
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين (2)
    أزمة الطقس السيء.. مصراوي يرصد تحسن الأجواء بالمهندسين (3)
    حالة الطقس بسانت كاترين _10
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (3)
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (1)
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (10)
    تصاعد حالة الطقس السيء في القاهرة الكبرى (1)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا السبت في مصر، موضحةً أن البلاد سوف تشهد حالة من التقلبات الجوية.
وتابعت "الأرصاد" في بيان لها، أنه سيسود طقس بارد في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء ثم الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس غدا السبت في مصر

أضافت "الهيئة" أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.
واستكملت: بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%، وقد تمتد لتشمل مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على النحو التالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 25 درجة، والصغرى 12 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة، والصغرى 17 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، إذ تتراوح سرعتها بين 20 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.
واختتمت "الهيئة" بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات المستمرة من جانبها، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

21

الطقس العاصفة الترابية المنخفض الجوي أماكن سقوط الأمطار درجات الحرارة المتوقعة

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية

