كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا السبت في مصر، موضحةً أن البلاد سوف تشهد حالة من التقلبات الجوية.

وتابعت "الأرصاد" في بيان لها، أنه سيسود طقس بارد في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء ثم الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس غدا السبت في مصر

أضافت "الهيئة" أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

واستكملت: بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%، وقد تمتد لتشمل مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة، والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة، والصغرى 17 درجة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، إذ تتراوح سرعتها بين 20 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

واختتمت "الهيئة" بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات المستمرة من جانبها، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

