كشف حسن رداد، وزير العمل، أن إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ عام 2002 وحتى أبريل 2026 بلغت نحو 382 مليون جنيه، منها 62.3 مليون جنيه خلال العام الأخير لتطوير البنية التحتية للتدريب.

وأشار الوزير، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الوزارة تمتلك شبكة تدريبية واسعة تضم 64 وحدة ثابتة، و38 وحدة تدريب متنقلة، بالإضافة إلى 38 ورشة متنقلة تغطي مختلف المحافظات، مع اهتمام خاص بتمكين المرأة، مستشهدًا بتدريب 40 سيدة بقرية "أبو خليفة" بالإسماعيلية بالتعاون مع منظمات دولية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية، حيث تم تجهيز مركز «الحجاز» بمصر الجديدة وفق معايير عالمية، إلى جانب توقيع اتفاقية مع معهد "دون بوسكو" لتوفير 1200 منحة مجانية لأبناء الوزارة بالقاهرة والإسكندرية.

وأكد الوزير، فيما يتعلق بسوق العمل، تطبيق مبدأ "التشغيل التكاملي" لتوفير 12 ألف فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ربط مراكز التدريب بمواقع الإنتاج من خلال توفير وسائل نقل مناسبة للعمالة.

كما أشار إلى جهود الوزارة في تأهيل العمالة المصرية للعمل بالخارج، من خلال تقديم دورات لغة مهنية تستمر من 3 إلى 6 أشهر، بهدف إزالة عائق اللغة أمام العاملين المتجهين إلى أوروبا وألمانيا.

وأشار الوزير، إلى قرب إطلاق منصة وطنية رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال محليًا ودوليًا، مع التركيز في مرحلتها الأولى على قطاع الرعاية الصحية، خاصة الوظائف المساعدة التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق الأوروبية.

وكان حسن رداد، وزير العمل، أكد أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في خفض معدلات البطالة خلال السنوات الماضية.

