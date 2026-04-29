الحج 2026.. "السياحة": مكان مخصص لكل حاج داخل المخيمات

كتب : محمد أبو بكر

01:28 م 29/04/2026

مخيمات منى وعرفات

أوفدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لجنة من ممثليها إلى المملكة العربية السعودية، في إطار الاستعدادات المبكرة لانطلاق موسم الحج، وذلك لمتابعة التجهيزات الخاصة بمخيمات الحجاج في منى وعرفات.

وتأتي هذه الخطوة لعقد لقاءات تنسيقية مع شركة الراجحي لخدمات الحجاج، المسؤولة عن خدمة وضيافة حجاج السياحة، بهدف مراجعة المساحات المخصصة من وزارة الحج والعمرة والتأكد من جاهزية المخيمات واستيفائها لكافة الاشتراطات التنظيمية والخدمية.

وتهدف الزيارة إلى المتابعة الميدانية المباشرة لضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير أعلى مستويات الراحة والسلامة للحجاج، إلى جانب مراجعة كافة الاستعدادات الخاصة بمخيمات المشاعر المقدسة، واستكمال ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة لوفد وزارة السياحة والآثار والغرفة.

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن هذا العام يشهد تطويرًا ملحوظًا في خدمات الحج ورفع كفاءة التنظيم داخل المخيمات، بالتنسيق الكامل مع الشركة المسؤولة عن الضيافة.

وأوضح أن الجهود الحالية تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات المخصصة وتسهيل حركة الحجاج داخل المخيمات، بما يضمن حصول كل حاج على المساحة المناسبة وفق البرنامج الذي تم التعاقد عليه.

وأشار إلى أنه تم اختيار مواقع متميزة للمخيمات داخل منى وعرفات، مع إعداد مخططات هندسية دقيقة لتقسيمها وتسكين الحجاج، بما يسهم في تقليل مشقة التنقل وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والخدمة خلال موسم الحج.

