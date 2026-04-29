قال المحامي مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن الجماعة ظلت تتناقص في حياته تدريجيًا، حتى بدأت في التلاشي مع أحداث رابعة المسلحة، مشيرًا إلى موقف جمعه بأحد أصدقائه آنذاك.

وأضاف نوح في آخر منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" بتاريخ 18 أبريل الجاري: "ظل الإخوان يتناقصون في حياتي حتى بدأوا في التلاشي مع أحداث رابعة المسلحة، وكان منهم طبيب يتظاهر بالصبر وبعلاجي من الكفر بالإخوان، وكان من المضحك أن عاد إليّ من كان صاحبي ذات يوم من رابعة، وهو يزف إليّ أن أحدهم في رابعة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي بالمجتمعين في رابعة، لكنه صلى الله عليه وسلم عقب قائلا: يصلي بكم الدكتور مرسي".

وتابع: "العجيب أن الناس هتفوا ساعتها الله أكبر، فضحكت وقلت له: وهل هذه بشارات يا دكتور؟ لقد رفض الرسول أن يشارككم الجهل وتبرأ منكم ولم يصلِّ بكم، فما الذي يسعدك في هذا؟".

واستكمل: "أن يرفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي بكم معناه أنكم في حالة انتكاسة إيمانية خطيرة عن الدين، مثل من يصلي والكعبة خلفه وليست أمامه، فهو في انتكاسة في الدين يا دكتور".

وتابع: "أنا مش زعلان أنكم ساقطين في الدين، لأ، وساقطين كمان في السلوك، وكمان اكتشفت النهاردة إنكم ساقطين في تأويل الرؤى، ومنذ ذلك اليوم غاب عني صديقي ولم يعد".

وتوفي مختار نوح، بحسب ما أعلنته صفحته الرسمية على فيسبوك، الأربعاء.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العصر بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر.