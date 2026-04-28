حذر الدكتور عاصم فرج، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، من نوع يُعرف بـ"التينيا الحلزونية" المقاومة للعلاج، مؤكدًا أنها تمثل أحد أشكال العدوى الفطرية الأكثر انتشارًا وخطورة.

وأوضح "فرج" خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، أن هذا النوع من التينيا ظهر لأول مرة في الهند، ثم انتشر لاحقًا في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى، حتى وُصف بأنه يشبه الوباء.

عدوى قد تصيب الأسرة بالكامل

أشار أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، إلى أن خطورة هذا النوع تكمن في سرعة انتقاله داخل المنزل، حيث يمكن أن يبدأ بإصابة فرد واحد ثم ينتقل لبقية أفراد الأسرة، مضيفًا أنه قد "يضرب البيت كله"، على حد تعبيره، إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

وأكد أن التينيا الحلزونية تُعتبر من الأنواع المقاومة للعلاج التقليدي، ما يجعل التعامل معها أكثر صعوبة مقارنة بالأنواع الشائعة من العدوى الفطرية الجلدية.

ما هي التينيا وأعراضها؟

تُعتبر التينيا عدوى فطرية سطحية شائعة، تظهر عادة على شكل بقع ملونة مصحوبة بحكة خفيفة، وتنتشر في مناطق مثل: الرقبة والصدر والظهر، نتيجة زيادة نمو الفطريات الطبيعية على الجلد.

وأوضح الدكتور عاصم فرج، أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة والتعرق من أهم العوامل التي تساعد على انتشار هذه العدوى، ما يستدعي الاهتمام بالنظافة الشخصية والعلاج المبكر.

اقرأ أيضًا:

الزراعة تطلق حملة قومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أول رد رسمي على أنباء زيادة أسعار الأسمدة الزراعية

الزراعة: جولات ميدانية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية