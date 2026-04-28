رئيس "حقوق إنسان النواب": نناقش قانون أسرة جديد بعد 75 عامًا من التشريع الحالي

كتب : نشأت حمدي

07:17 م 28/04/2026

النائب طارق رضوان

وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقرر إحالته للبرلمان قريبًا بأنه استحقاق دستوري وتنفيذ لمخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة رندا مصطفى، والمخصص لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة.

وأوضح النائب طارق رضوان أن المشروع "بالغ الأهمية" لأنه يمس النسيج المصري والمواطن من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن المتغيرات الحالية تفرض ضرورة إعادة تنظيم حياة الأسرة المصرية.

وتابع: "تعاملنا مع قانون مضى على صدوره أكثر من 75 عامًا، والواقع تغير بشكل جذري، مما يستلزم تعديل التشريع ليواكب المتغيرات الحالية".

