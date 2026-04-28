تنفذ وزارة النقل ممثلة في هيئة سكك حديد مصر، مشروع "قطار التنمية" بطول إجمالي يبلغ نحو 500 كيلومتر، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا).

ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش – طابا)، الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية وخدمة أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

مشروع خط سكة حديد (بئر العبد - العريش - رأس النقب)

يمتد مشروع خط سكة حديد (بئر العبد - العريش - رأس النقب) بطول 341 كيلومترًا، ويتضمن المشروع وصلة سكك حديدية مؤدية إلى ميناء العريش بطول 12 كيلومترًا، والتي ستخصص لنقل البضائع الصادرة والواردة عبر قطار التنمية الذي تنفذه وزارة النقل.

وخلال اجتماع، عُقد مؤخرًا تابع رئيس الوزراء مع الفريق مهندس كامل الوزير، معدلات تنفيذ الأعمال في المسافة من بئر العبد حتى العريش بطول 83 كيلومترًا، حيث يجرى تنفيذ الجسر الترابي للخط بواسطة عدد من الشركات المصرية الوطنية.

كما تشمل الأعمال تنفيذ 7 محطات على طول المسار، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية التي تضم 9 كباري تقاطع، وكوبري مسار، ونفقين.

ربط السكك الحديدية بميناء العريش

يتم تنفيذ وصلة سكك حديدية مؤدية إلى ميناء العريش بطول 12 كيلومترًا، لتسهم في نقل البضائع من وإلى الميناء عبر شبكة السكك الحديدية الممتدة إلى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز حركة التجارة والخدمات اللوجستية.

كما يضم المشروع عدة مراحل أخرى تشمل المسافة من العريش إلى الحسنة بطول 85 كيلومترًا، والمسافة من الحسنة إلى طابا بطول 173 كيلومترًا.

الممر اللوجيستي (العريش – طابا)

يُعد مشروع الممر اللوجيستي (العريش – طابا) محورًا استراتيجيًا للتنمية الشاملة في سيناء، لما له من عوائد اقتصادية كبيرة، ودوره في تحسين خدمات النقل والبنية التحتية، بما ينعكس على حياة المواطنين في مختلف مناطق سيناء.

