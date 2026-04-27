رئيس محكمة الأسرة سابقًا: تعديلات قانون الأسرة تحمي الطفل

كتب : حسن مرسي

10:12 م 27/04/2026

المستشارة هايدي الفضالي

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجاري صياغتها تستهدف حماية الطفل من صراعات التقاضي.

وأوضحت الفضالي، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن من أهم المقترحات إقرار "نفقة مؤقتة" للزوجة أو الأم بمجرد رفع الدعوى.

وأشارت رئيس محكمة الأسرة سابقا إلى أن صندوق دعم الأسرة المصرية سيمثل شبكة أمان للمطلقات والأرامل والأطفال الذين يواجهون تعنت الأب.

وتابعت أن القانون الجديد سيعمل على سد ثغرات التلاعب بمسكن الحضانة، مثل افتعال دعاوى طرد صورية بالاتفاق مع الغير.

وشددت المستشارة هايدي الفضالي على أن الهدف من التعديلات هو إنهاء العداء والخصومة بين الرجل والمرأة في المحاكم.

وأكدت رئيس محكمة الأسرة سابقا أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المحرك الأساسي، منتقدة الدعوات التي تستهدف الانتقام المادي.

فيديو قد يعجبك



"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
علاقات

"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
زووم

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز
رياضة محلية

"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز

أخبار

المزيد

عقب ثلاثية بيراميدز.. مصدر يكشف أول قرار في الأهلي
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
فخ مباحث الجيزة.. لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية"
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي