أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجاري صياغتها تستهدف حماية الطفل من صراعات التقاضي.

وأوضحت الفضالي، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن من أهم المقترحات إقرار "نفقة مؤقتة" للزوجة أو الأم بمجرد رفع الدعوى.

وأشارت رئيس محكمة الأسرة سابقا إلى أن صندوق دعم الأسرة المصرية سيمثل شبكة أمان للمطلقات والأرامل والأطفال الذين يواجهون تعنت الأب.

وتابعت أن القانون الجديد سيعمل على سد ثغرات التلاعب بمسكن الحضانة، مثل افتعال دعاوى طرد صورية بالاتفاق مع الغير.

وشددت المستشارة هايدي الفضالي على أن الهدف من التعديلات هو إنهاء العداء والخصومة بين الرجل والمرأة في المحاكم.

وأكدت رئيس محكمة الأسرة سابقا أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المحرك الأساسي، منتقدة الدعوات التي تستهدف الانتقام المادي.