قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن التغير في مصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا أدى إلى تراجع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى ما بين 27 و28 درجة، وهو المعدل الطبيعي لهذا التوقيت من العام، بعد أن كانت سجلت 33 درجة خلال الأيام الماضية، فيما تنخفض درجات الحرارة الصغرى ليلًا إلى ما بين 15 و16 درجة، ما يمنح إحساسًا بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأضافت أن البلاد تتأثر بنشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ساعة، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة الخفيفة خاصة في المناطق المكشوفة والمدن الجديدة، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، مع امتداد ضعيف إلى بعض المناطق الداخلية.

وأكدت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، بالتزامن مع نشاط الرياح على شمال البلاد، ما يصاحبه أجواء باردة إلى مائلة للبرودة صباحًا.

وأوضحت استمرار تمركز السحب الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، خاصة الدقهلية ودمياط وبورسعيد، إلى جانب مناطق من محافظة الشرقية، مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية، وأجزاء من جنوب الوجه البحري.

ونصحت بضرورة توخي الحذر من تقلبات الطقس، وارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع تجنب التعرض المباشر للأتربة، خاصة لمرضى الحساسية.