رئيس جهاز الكهرباء الأسبق: إلزام المصانع بالطاقة المتجددة خطوة استراتيجية مهمة

كتب : داليا الظنيني

12:22 ص 27/04/2026

الدكتور حافظ سلماوي

قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن توجه الدولة نحو إلزام المصانع بنسبة محددة من الطاقة المتجددة يمثل خطوة استراتيجية في ظل الظروف الحالية.

وأوضح سلماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة أون، أن تقلبات أسعار الوقود عالميًا والتوترات الإقليمية قد تؤثر على إمدادات الطاقة، مما يجعل الاعتماد على مصادر بديلة أكثر استقرارًا وأمانًا لمستقبل الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن قرارات ترشيد الاستهلاك مثل تحديد مواعيد غلق المحال التجارية تساهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية، لكنها حلول مؤقتة لا تكفي لمواجهة التحديات طويلة الأجل.

وأكد أن تكلفة الطاقة المتجددة أصبحت أقل من تكلفة الكهرباء الموزعة عبر الشبكة القومية، وهو ما يصب في مصلحة أصحاب المصانع على المدى الطويل، ويعزز من تنافسية المنتج المصري.

وشدد سلماوي على ضرورة تطوير القواعد المنظمة، بما يسمح لشركات القطاع الخاص بإنشاء محطات طاقة وبيع الكهرباء مباشرة للمصانع، خاصة أن بعض الشركات لا تمتلك المساحات الكافية لإنشاء محطات شمسية خاصة بها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانات تنافسية كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وأن التوسع في هذا القطاع سيعزز من أمن الطاقة ويحقق فوائد اقتصادية واستراتيجية للدولة.

