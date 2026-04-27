جربناها في الثمانينات.. محمود محي الدين: استبدال الاستثمار بالاستدانة أحد أسباب تراكم الدين العام

كتب : حسن مرسي

12:05 ص 27/04/2026

الدكتور محمود محي الدين

أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن تراكم الدين العام في مصر يعود لثلاثة أسباب رئيسية.

وأوضح محي الدين، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأسباب تشمل عدم وحدة الموازنة، واستبدال الاستثمار بالاستدانة من قبل الحكومة، وتحمل الدولة أعباء كان ينبغي للقطاع الخاص القيام بها.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن القطاع الخاص كان مترددا بعد ثورات 2011، مما دفع الدولة للتدخل لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطرق والمصانع والمدن الجديدة.

وأشار الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، إلى أن مصر حاليا في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه، ومعدلات النمو الاقتصادي تتراوح بين 3.5 و4.5%.

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن مبادرات التبرع لسداد ديون مصر لن تحل المشكلة، وجربناها في الثمانينات دون جدوى.

وشدد الدكتور محمود محي الدين على أن الدولة يجب أن تتخارج من كل المجالات التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وتتفرغ للدور الرقابي.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 7% يتطلب استثمارات قطاع خاص، وليس استدانة حكومية.

محمود محي الدين تراكم الدين وحدة الموازنة تخارج الدولة

