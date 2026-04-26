متحدث الوزراء يكشف أسباب عودة مواعيد الغلق لطبيعتها.. وهذا موقف العمل عن بُعد

كتب : حسن مرسي

08:53 م 26/04/2026 تعديل في 09:27 م

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة الحكومية قررت عودة مواعيد العمل الطبيعية للمحال والمراكز التجارية والمطاعم بدءًا من يوم 28 أبريل، بعد انتهاء فترة تطبيق قرار الغلق المبكر.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن القرار جاء بعد تقييم شامل لتداعيات الأزمة الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تبين أن غلق المحال في وقت مبكر تسبب في بعض الخسائر، خاصة في القطاع السياحي، ما دفع اللجنة إلى إعادة النظر في القرار لتحقيق التوازن بين مواجهة الأزمة والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وأشار الحمصاني إلى أن جميع قرارات ترشيد الطاقة ما زالت مطبقة، بما في ذلك استمرار العمل عن بعد يوم الأحد للموظفين، مؤكدًا أن الحكومة قد تتخذ قرارات إضافية للترشيد إذا اقتضت الحاجة، نظرًا لارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

ولفت إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الأزمة استعرض أيضًا التداعيات الإقليمية وتأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الحكومة تعمل على استيعاب هذه التداعيات واحتوائها لضمان استقرار الاقتصاد المصري.

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة قاربت على الانتهاء بنسبة تجاوزت 90%، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على بدء المرحلتين الثانية والثالثة في أقرب وقت ممكن وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحمصاني على أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تنفيذ المبادرة، وأن المرحلة الجديدة ستنطلق فور الانتهاء من المرحلة الأولى، بما يضمن استكمال المشروع القومي الذي استفاد منه ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

محمد الحمصاني مواعيد إغلاق المحال ترشيد الطاقة العمل عن بعد قطاع السياحة

