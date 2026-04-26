تعليم القاهرة تطرح مقترح جداول امتحانات أبريل لصفوف النقل 2025-2026

كتب : محمد نصار

09:02 م 26/04/2026

الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، طرح مقترح جداول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات المستمرة لتنظيم العملية التعليمية وضمان انتظامها.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث يشمل المقترح طلاب صفوف النقل في المراحل الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية، للعام الدراسي 2025-2026.

ومن المقرر، وفقًا للمقترح، أن تُعقد الامتحانات خلال الفترة من السبت 2 مايو 2026 وحتى الأربعاء 6 مايو 2026.

وأكدت مدير المديرية أن الامتحانات ستُجرى داخل اليوم الدراسي، بما يضمن انتظام سير الدراسة وعدم التأثير على الخطة التعليمية المقررة.

وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مشددة على حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية منظمة تضمن تحقيق أفضل النتائج.

