إعلان

أحمد كريمة يرد على سعد الهلالي: الخلع طلاق وليس فسخًا ويجب أن يكون برضا الزوج

كتب : حسن مرسي

11:13 م 23/04/2026

الدكتور أحمد كريمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي بأن الخلع ليس له عدد معين مثل الطلاق، مؤكدًا أن الخلع يعتبر طلاقًا.

وأوضح كريمة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، أن تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي قد يكون مبتورًا أو أُخذ بطريقة ليست على وجهه الصحيح.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن، أن الخلع موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويجب أن يكون برضا الزوج، والخلع الصحيح هو ما يتم بموافقة الزوج.

وأشار إلى ضرورة تعديل العوار الموجود في القانون الحالي خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية، عبر تعديل بنود الخلع.

وشدد أحمد كريمة على أنه إذا قضى القاضي بالخلع أصبح الخلع واقعًا وصحيحًا، لأن للقاضي الحكم بالولاية على المواطنين في الدعاوى القضائية.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الخلع يختلف عن الطلاق في بعض الأحكام، لكنه لا يخرج عن كونه طلاقًا.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

نصائح طبية

أخبار المحافظات

زووم

أخبار مصر

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

