وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:08 م 23/04/2026

أسامة الأزهري

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأسمى التهاني والمباركات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال وزير الأوقاف، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد أعظم معاني البطولة والفداء، وتُخلِّد تضحيات أبناء هذا الوطن من العسكريين والمدنيين الذين قدَّموا أرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، حتى عادت سيناء الغالية إلى أحضان مصر عزيزةً آمنة؛ بالحرب والسلم، وبالتنمية والعِلم.

وأوضح أنه ستظل ذكرى تحرير سيناء رمزًا لوحدة المصريين وإرادتهم الصلبة، ودافعًا لمواصلة العمل والبناء، وصون مقدرات الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره؛ بكل ما تحويه من قيم الثبات على الحق، والجهاد الحق في سبيل الله، وقهر المستحيل المظنون بإرادة النصر الميقون.

ودعا وزير الأوقاف، الله تعالى أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، ووفّق أبناءها جميعًا لما فيه الخير والنماء.

فيديو قد يعجبك



سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الخميس
مصر تبدأ إجراءات نقل جثمان ضياء العوضي من دبي للقاهرة
سفارة أمريكا في القاهرة تحذر من استغلال تأشيرة الزيارة للولادة
خبير عن ارتفاعات السيارات المتتالية: وكلاء بيهبشوا ويجروا.. وقاطعوا الزيادة
تقلصات البطن المفاجئة قد تكشف أمراضا خطيرة؟.. متى تذهب للطبيب؟
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء