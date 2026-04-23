حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خطورة التصعيد العسكري في جنوب لبنان، مؤكدًا أن المؤشرات الميدانية تكشف عن توسّع نطاق الاستهداف ليشمل البنية الصحية، في نمط يعيد إلى الأذهان ما شهدته غزة خلال حرب الإبادة، حين تحوّل القطاع الطبي إلى هدف مباشر للعمليات العسكرية.

وأوضح المرصد أن المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية باتت ضمن دائرة الاستهداف، بما يهدد بتحويل المرافق الصحية من ملاذ للإنقاذ إلى ساحات خطر مشيرًا إلى أن التقارير الميدانية، بما في ذلك ما نشرته وسائل إعلام عبرية، تفيد بأن الهجمات لم تعد تقتصر على الأهداف العسكرية، بل امتدت لتشمل منشآت مدنية حيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، ما أدى إلى إغلاق عدد من المستشفيات والعيادات، وتزايد الضغوط على ما تبقى من قدرات طبية، في ظل نقص حاد في الكوادر والإمدادات، وصعوبات متزايدة في تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

تحول طبيعة الصراع

وأضاف المرصد أن هذه التطورات تعكس تحولًا في طبيعة الصراع، يقوم على استهداف مقومات الحياة الأساسية، بما يسهم في إضعاف المجتمعات من الداخل، مشددًا على أن ما يجري في لبنان لا يمكن فصله عن التجربة في غزة، التي تمثل نموذجًا مكتملًا لهذا النهج. ففي غزة، أدى الاستهداف الممنهج للمنظومة الصحية إلى انهيار شبه كامل في الخدمات الطبية، وخروج عشرات المستشفيات عن الخدمة، واستشهاد أعداد كبيرة من الطواقم الطبية، فضلًا عن استهداف سيارات الإسعاف، ما تسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا.

وأكد مرصد الأزهر أن استمرار هذا النمط من الاستهداف في لبنان، في ظل غياب المساءلة الدولية، ينذر بتكرار سيناريو الانهيار الصحي الذي شهدته غزة، محذرًا من تداعيات ذلك على حياة المدنيين واستقرار البنية المجتمعية. كما شدد على أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها أثناء النزاعات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات.