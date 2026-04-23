عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، اجتماعًا لبحث مستجدات العمل في مشروعات التعاون بين الوزارتين، بهدف دعم جهود التحول الرقمي في وزارة الثقافة، ورقمنة خدماتها، وتعزيز توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات وزارة الثقافة المقدمة للمواطنين واكتشاف ودعم المبدعين.

تناول الاجتماع أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في ديسمبر 2024؛ ومنها؛ تطبيق "كتاب"، الذي يُعد مكتبة رقمية ضخمة تضم أكثر من 4 آلاف كتاب من الكتب الثقافية والتراثية في مجالات متعددة، منها الأدب والتاريخ والسير الذاتية وغيرها، بما يلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، مع الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن المقرر العمل على إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق خلال الفترة المقبلة.

كما تم استعراض أبرز ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وتطوير منصة وتطبيق الهاتف المحمول لقصر الثقافة الرقمي تمهيدا لإطلاقه قريبا. ويعد المشروع منصة رقمية ثقافية ذكية تشكل فضاء تفاعليا وحاضنة رقمية لدعم المبدعين وإتاحة المحتوى الثقافى والفنى للجمهور من خلال توفير منصة رقمية تمكن الفنانين والمبدعين فى مختلف المحافظات من عرض أعمالهم فى مختلف المجالات الابداعية، وإتاحة الفرصة للوصول إليها خارج الأطر التقليدية، بما يسهم في تجاوز العوائق المكانية والاقتصادية والزمنية أمام إتاحة الأنشطة الثقافية.

وخلال الاجتماع؛ أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق مشروعات تستهدف إتاحة خدمات وزارة الثقافة رقميا للمواطنين وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم المبدعين؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين لإتاحة المحتوى الثقافي الرقمي على تطبيق كتاب والعمل على زيادة عدد الإصدارات الرقمية على التطبيق خلال المرحلة المقبلة.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل من خلال مركز الابتكار التطبيقى على تطوير وتحسين منظومة الترجمة الآلية للكتب، وانتاج الكتب الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مشروعات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي

وأشادت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، بالتعاون الحالي بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من مشروعات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في ترجمة المحتوى الثقافي، مشيرة إلى حرص وزارة الثقافة على زيادة التعاون بين الوزارتين في استخدام التقنيات الحديثة في التحول الرقمي في مجال الثقافة إلى جانب اهتمام دعم المبدعين والفنانين والاستفادة من التحول الرقمي في عرض أعمالهم في مختلف المجالات الابداعية.

وشهد الاجتماع بحث آفاق التعاون في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بأنشطة وزارة الثقافة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات التي نفذها مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينها "كرنك" وهو نموذج لغوي مصري ضخم يهدف إلى التمكين من بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي تستند إلى الثقافة العربية والهوية المصرية مثل تطبيق "سيا" الذي بناه المركز ليكون معلماً ذكياً يدعم طلاب المرحلة الثانوية في مواد اللغة العربية والتاريخ وكذلك تطبيق "لغات" الذي يهدف إلى تحسين قدرة الراغبين في تعلم نطق اللغات الأجنبية والتحدث بها بطلاقة بجميع مستوياتها.

استعراض مشروع تطوير نظام للترجمة الآلية

كما تم استعراض مشروع تطوير نظام للترجمة الآلية المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث يقوم النظام بترجمة الكتب آلياً ويمكن للمترجم المحترف تعديل بعض من أجزائها ببساطة لتتوافق مع أسلوبه. وكذلك مشروع إنتاج الكتب الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المحتوى الثقافي لمختلف فئات المجتمع. حيث تم التأكيد على قيام وزارة الثقافة بإتاحة وإمداد المركز بالبيانات الثقافية، التي جرى استخدامها بالفعل في تدريب وتطوير النماذج الذكية، بما يعكس تكامل الجهود بين الجانبين في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الثقافي.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير البوابة الإلكترونية لدار الأوبرا المصرية، بما يتناسب مع مكانتها العالمية، إلى جانب بحث تطوير البنية التحتية الرقمية بقصور الثقافة وربطها بكابلات الألياف الضوئية، وتوفير خدمات الانترنت المجانى لرواد قصور الثقافة، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لاحتضان طاقات الشباب، وتمكينهم من العمل والتواصل، وربطهم بالمجتمع الثقافي بشكل فعال.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من، المهندس محمود بدوى، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدى رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد، كما حضر عبر تقنية الفيديو كونفرنس الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة.

ومن جانب وزارة الثقافة، كل من عمرو بسيوني، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمهندسة نيفين فكري، مدير عام التحول الرقمي بالوزارة.