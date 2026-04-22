استعرضت بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس الأمناء والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة "حياة كريمة"، ملامح الإنجازات التي حققها المشروع القومي لتنمية الريف المصري، مؤكدة أن المبادرة تمضي وفق تخطيط شامل لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين.

رؤية القيادة السياسية والتنمية المتكاملة

أكدت "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على إحداث تنمية متكاملة وشاملة في كافة القرى المصرية دون استثناء، مشيرة إلى أن "حياة كريمة" تلعب دور الذراع التنموي للدولة لبناء الحضر والإنسان معاً.

وأضافت المتحدثة الرسمية أن المؤسسة هي المحرك التنفيذي للمبادرة الرئاسية، حيث تعمل كخلية نحل لتحويل الرؤى السياسية إلى واقع ملموس يخدم ملايين المصريين في القرى والنجوع.

مجالات العمل وحصاد الإنجازات

تابعت بثينة مصطفى قائلة: "نعمل في مسارات متعددة تشمل الدعم الطبي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ملف الدعم الغذائي"،موضحة أن رحلة الكفاح التي خاضتها المؤسسة أسفرت عن الوصول إلى 46 مليون مستفيد من مختلف المشروعات والبرامج التنموية.

انتهاء المرحلة الأولى والاستدامة

لفتت نائب رئيس مجلس الأمناء إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية قد انتهت بنجاح، والعمل حالياً يركز على توفير فرص تمكين مستدامة للقاطنين في القرى المطورة، لضمان استمرارية التنمية وتحويلها إلى عائد اقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضحت أن استمرار إطلاق القوافل التنموية والطبية الشاملة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية تحت مظلة واحدة وبشكل متكامل.

اقرأ أيضًا:

