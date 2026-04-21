إعلان

انتقاد ودعوة للتكريم.. إبراهيم حسن يطالب بدعم المنتخب الوطني

كتب : نشأت حمدي

06:27 م 21/04/2026

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، وسائل الإعلام بضرورة تقديم دعم أكبر للفريق خلال الفترة الحالية، خاصة عبر الاستوديوهات التحليلية، مؤكدًا أهمية إبراز قوة المنتخب وتعزيز ثقة الجماهير في قدرات لاعبيه.

وأوضح إبراهيم حسن خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، وعلى رأسها الإعلام، لدعم المنتخب الوطني معنويًا، بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وفي سياق متصل، انتقد مدير المنتخب عدم تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني حتى الآن، رغم التأهل إلى البطولة، مشددًا على أن التكريم يمثل دافعًا معنويًا مهمًا للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن المنتخب يسعى لمواصلة العمل وتحقيق نتائج مشرفة في المرحلة المقبلة.

من جانبه، شدد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أن ملف المنتخب الوطني يأتي في مقدمة أولويات اللجنة باعتباره ملفًا وطنيًا يعكس صورة الكرة المصرية أمام العالم.

وأوضح مجاهد أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، ودخول برنامج إعداد المنتخب مراحله التنفيذية، مؤكدًا أن اللجنة تتابع كافة تفاصيل الجاهزية الفنية والبدنية والإدارية واللوجيستية والنفسية.

وأضاف أن الاجتماع لا يُعد إجراءً روتينيًا، بل يمثل دورًا رقابيًا وتشريعيًا يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والتأكد من كفاية برنامج الإعداد الحالي، مع العمل على تقديم التوصيات اللازمة وتذليل أي عقبات أمام الجهاز الفني أو اتحاد الكرة.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان توفير أفضل ظروف إعداد ممكنة للمنتخب الوطني، بما يحقق ظهورًا مشرفًا يليق باسم مصر وتاريخها الرياضي.

حضر الاجتماع كل من حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، إلى جانب وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حسام حسن اتحاد الكرة كأس العالم إبراهيم حسن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

