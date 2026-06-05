تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026، ضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة الحالية لمحافظة البحر الأحمر .

وأكّدت د. منال عوض أن المشروع يعد أحد أبرز المشروعات التنموية والبيئية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بمحافظة البحر الأحمر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، بتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية بتنميتها وتحقيق عائد اقتصادي مستدام منها، لافتة إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي عملت الوزارة على اعدادها لتحويل المورد الطبيعي إلى مادة خام للصناعة، بما يعزز التحول إلى الصناعة الخضراء.

مشروع الجوجوبا حصل على المركز الثاني بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن نبات الجوجوبا يعد من المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، حيث تدخل زيوته في العديد من الصناعات الدوائية والتجميلية،

ووجهت الدكتورة منال عوض جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة بإمكانية الإستفادة منه حيث يمكن استخدامه في إنتاج الوقود الحيوي، مشيدة بنوعية المحصول حيث أنه يتميز بإنتاجية عالية، بما يعزز فرص الاستثمار والتصدير ويدعم الاقتصاد الوطني.

وتفقدت الدكتور منال عوض معدلات تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، ومعدلات تنفيذ أعمال ترفيق المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها حالياً ، واستعراض نتائج زراعة بعض المحاصيل والزراعات الأخرى لتنفيذ المرحلة الرابعة، وذلك في إطار دعم الدولة للمشروعات الخضراء

وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية غير التقليدية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.

واستمعت الدكتورة منال عوض إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، حيث تم الانتهاء من زراعة المرحلتين الأولى والثانية على مساحة 2000 فدان، وتم تحقيق نتائج إيجابية من حيث جودة البذور ونسب الزيوت المستخلصة، إلى جانب زراعة محصول عباد الشمس عالي الجودة، فيما يجري العمل بالمرحلة الثالثة التي تم وضع حجر الأساس لها مؤخرا لتعظيم الاستفادة من المشروع وزيادة إنتاجيته.

وأوضحت د. منال عوض أن المشروع المقام على مساحة 3000 فدان باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا، يعد نموذجًا متكاملًا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم خطط الدولة للتوسع في الزراعة المستدامة بالمناطق الصحراوية، إلى جانب تعزيز الاستثمار الزراعي والصناعي بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد شبكات الري للمرحلة الثالثة ومراحل الزراعة والإنتاج والحصاد للمرحلتين الأولى والثانية، حيث تم الإستماع إلى شرح تفصيلي حول إنتاج الزيوت الطبيعية المستخلصة من نبات الجوجوبا، والتي تُعد من أعلى الزيوت قيمة على مستوى العالم نظرًا لدخولها في العديد من الصناعات الحيوية والطبية والتجميلية.

وفي نهاية الجولة، أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بجهود تنفيذ المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، مؤكدة أن مشروع الجوجوبا يمثل تجربة رائدة في إعادة استخدام المياه المعالجة في مشروعات إنتاجية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مشددة على أهمية التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية الخضراء، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية بمحافظات الصعيد .

ومن جانبه ، أكد الدكتور وليد البرقي أن مشروع الجوجوبا يُعد أحد المشروعات الواعدة التي تعكس توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد غير التقليدية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في هذه النوعية من المشروعات لما توفره من فرص عمل وعوائد اقتصادية متميزة.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن مشروع الجوجوبا يُعد من المشروعات الاستراتيجية الواعدة ذات العائد الاقتصادي المرتفع، نظرًا لما يتمتع به نبات الجوجوبا من استخدامات متعددة في الصناعات الدوائية والتجميلية وإنتاج الوقود الحيوي والزيوت الطبيعية، فضلًا عن قدرته العالية على تحمل الظروف المناخية القاسية والملوحة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التصحر وتحقيق الاستدامة البيئية.

كما أضاف رئيس الهيئة أن مشروع الجوجوبا يعد أحد أبرز مشروعات العمل المناخي التابعة لهيئة تنمية الصعيد ،لما يحظى بمكانة متقدمة، حيث حصلعلى المركز الثاني في فئة المشروعات الكبيرة ،ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية COP27 ، لعام 2022، لما يحققه من أهداف بيئية وإقتصادية ،في مقدمتها الإستخدام الآمن للمياه المعالجة وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى فرص إنتاجية وإستثمارية.

كما أشار رئيس الهيئة أن المشروع يأتي ضمن خطة هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظات، ودعم المجتمعات المحلية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مؤكدًا حرص الهيئة على تنفيذ مشروعات تحقق قيمة اقتصادية مضافة وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويُعد مشروع الجوجوبا بالغردقة أحد النماذج الرائدة في مجال المشروعات الخضراء، حيث يسهم في الاستفادة الآمنة من المياه المعالجة، ومكافحة التصحر، والحد من زحف الرمال، إلى جانب دوره في إنتاج الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء مهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة ، و العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.