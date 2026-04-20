أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن بدء تنفيذ أعمال رش المبيدات لموسم 2026، في إطار خطته للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والحد من انتشار الحشرات بمختلف أحياء المدينة.

وأوضح الجهاز أن أعمال الرش ستُنفذ خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وفقًا لجداول زمنية محددة تغطي كافة المناطق، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في تقديم الخدمة.

ودعا جهاز المدينة المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات المهمة أثناء تنفيذ أعمال الرش، تشمل غلق النوافذ، وتجنب التواجد في مناطق الرش خلال فترة التنفيذ، مع ضرورة إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن أماكن العمل حفاظًا على سلامتهم.

وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة لسكان المدينة، مشيرًا إلى أهمية اطلاع المواطنين على الجداول المعلنة لمعرفة مواعيد الرش الخاصة بكل منطقة.