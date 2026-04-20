كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، ملامح قائمة تضم 20 طريقًا مستهدف تأجيل العمل بها خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، وذلك تنفيذًا لخطة ترشيد الإنفاق الحكومي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي" اليوم الإثنين، أن هذه القائمة تم إعدادها بشكل مبدئي تمهيدًا لعرضها واعتمادها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع صدورها خلال يومين، بعد الانتهاء من بعض التعديلات النهائية عليها.

تأجيل تنفيذ 20 طريقًا بعدة محافظات

أضاف المصدر المطلع أن الطرق المدرجة بالقائمة لا تتركز في محافظة بعينها، وإنما تشمل عددًا من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن معايير اختيار هذه الطرق اعتمدت على نسب التنفيذ ومدى تقدم الأعمال في المشروعات، إلى جانب أولوية تنفيذ كل مشروع من عدمه، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروعات تُعد أحد العوامل الرئيسية في تحديد إدراجها ضمن قائمة التأجيل.

وتابع المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام وزارة النقل بتنفيذ التوجيهات الحكومية الخاصة بخطة ترشيد الإنفاق العام، وتأجيل المشروعات التي يمكن إرجاؤها، وذلك في ضوء التعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية الراهنة في المنطقة.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قال خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن هناك قائمة بـ20 طريقًا سيتم تأجيل تنفيذها بشكل مؤقت.

الحكومة تُؤجل تنفيذ 20 طريقا وتبطئ مشروعات لتوفير الطاقة

قفزة في نقل البضائع بالقطارات.. مصر تستهدف 13 مليون طن سنويًا بحلول 2030



