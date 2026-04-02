غلق جزئي لكوبري الدقي المعدني لمدة 3 أيام

كتب : محمد نصار

11:08 م 02/04/2026

أعلنت محافظة الجيزة، قيام مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية لكوبري الدقي المعدني، وذلك في الاتجاه القادم من ميدان الأورمان إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن هذه الأعمال ستستلزم إجراء غلق جزئي للكوبري في الاتجاه المشار إليه، لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 3/4/2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 5/4/2026، على أن تُنفذ الأعمال يوميًا من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسّقت مع الشركة المنفذة، مع التأكيد على ضرورة ترك حارة مرورية واحدة لتيسير حركة سير المركبات خلال فترة الأعمال.

كما تم التنسيق لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط موقع الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع الجهات المعنية لتيسير حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.

