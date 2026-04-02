أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، خاصة دول حوض النيل، في مجال إدارة الموارد المائية، موضحًا أن مصر ملتزمة بقوة بدعم التنمية في دول حوض النيل.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع السيدة/ بياتريس أتيم أنور، وزيرة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية أوغندا، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية في مجال المياه.

وتم استعراض نتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية المصرية الأوغندية، وتوقيع محضر هذه الاجتماعات المنعقدة بالقاهرة يومي ٣٠ و٣١ مارس ٢٠٢٦، حيث تم الاتفاق على خطة العمل التنفيذية لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في أغسطس ٢٠٢٥، بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي.

مشروعات إنشاء خزانات وحفر آبار جوفية جديدة



وتشمل هذه المشروعات إنشاء خزانات، وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار قائمة وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.

كما تمت مناقشة عدد من المشروعات والدراسات المقترح تنفيذُها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار، لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.

التعاون بين مصر وأوغندا بدأ عام ١٩٤٩



وجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وأوغندا بدأ عام ١٩٤٩ بمشاركة مصر في تمويل مشروع إنشاء سد أوين بأوغندا، والذي يُعد نموذجًا للشراكة المستدامة والتضامن الإقليمي.

كما نفذت مصر العديد من مشروعات التعاون الثنائي في أوغندا، من بينها "مشروع مكافحة الحشائش المائية"، الذي بدأ عام ١٩٩٩ لإزالة الحشائش وورد النيل من البحيرات والمجاري المائية الأوغندية، ومنها بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا، بما ساهم في تحسين الملاحة والصيد والحالة البيئية. ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة السادسة من المشروع، التي بدأت في عام ٢٠٢٣.

كما جرى تطوير المراسي النهرية وأسواق الأسماك، بما أسهم في تحسين البنية التحتية لقطاعي الصيد وتربية الأسماك، دعمًا للأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة للمواطنين. وتم كذلك إنشاء آبار جوفية وسدود لتجميع مياه الأمطار، مما ساهم في توفير مياه الشرب النظيفة لآلاف الأوغنديين. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشروع "الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي"، من خلال أعمال حماية على نهر نياموامبا، بهدف تقليل مخاطر الفيضانات وحماية المجتمعات المحلية والبنية التحتية.