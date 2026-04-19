غدًا.. انطلاق الأسبوع التدريبي الـ31 بسقارة بمشاركة 130 متدربًا

كتب : محمد نصار

11:17 م 19/04/2026

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ31 من الخطة التدريبية 2025/2026 خلال الفترة من 20/4/2026 وحتى 23/4/2026، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في بيان اليوم، إلى أن الأسبوع التدريبي الـ31 سيشارك فيه 130 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.

ويتضمن البرنامج تنفيذ 3 برامج تدريبية، وهي برنامج التحركات السكانية ومؤشرات المتابعة والتقييم، وبرنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية، وبرنامج تأهيل رئيس مركز/مدينة/حي - النسخة الثانية.

من جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى أن البرامج التدريبية المستهدفة في الأسبوع التدريبي الـ31 تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وأضاف "الجوهري"، أن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع بصورة مستمرة خطة رفع كفاءة مركز سقارة للتدريب وورش العمل، وإعداد مشروع تدريبي بالمشاركة مع هيئة (فولبرايت مصر) لاستقطاب مدربين من الخبرات الأجنبية لدعم أنشطة التدريب والدراسات بمركز التنمية المحلية للتدريب.

التنمية المحلية والبيئة مركز سقارة تدريب المحليات

