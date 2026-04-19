قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأحد، إن متحف الأقصر للفن المصري القديم أقام معرضًا أثريًا مؤقتًا بمناسبة يوم التراث العالمي، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، تحت عنوان “النخيل رمز الحياة والاستدامة”، وذلك إبرازًا لأهمية النخيل كعنصر تراثي حي عبر مختلف العصور.

وأكد الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وضمان استمراريته، مشيرًا إلى أن النخيل يعد من أبرز مكونات الهوية الثقافية المصرية لما يرتبط به من صناعات تقليدية وموروثات اجتماعية متوارثة عبر الأجيال.

وأوضح محمود يوسف العديسي، مدير عام متحف الأقصر للفن المصري القديم، أن المعرض يضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية التي توضح دور النخيل في حياة المصري القديم، حيث كان عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية وظهر في النقوش والآثار كرمز للحياة والخلود.

ويعرض المتحف مجموعة متنوعة من المقتنيات، من بينها كرسي بدون مسند، وجرة فخارية مزودة بحبل، وصنادل مصنوعة من خوص النخيل المجدول، وسلال بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى بكرة خشبية، وثمار “حب العزيز”، وعقد من الخوص من منطقة ذراع أبو النجا، إلى جانب نماذج من البلح والسلال والأغطية المصنوعة من الخوص.

وأشار إلى أن النخيل تم إدراجه ضمن عناصر التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، نظرًا لما يحمله من معارف وممارسات تقليدية متوارثة تعكس ارتباط الإنسان ببيئته وثقافته.

ويجسد المعرض مكانة النخيل كرمز للعطاء والاستمرارية، وجسر يربط بين الماضي والحاضر، بما يؤكد أهميته كأحد أبرز عناصر التراث الثقافي غير المادي في مصر.