تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في إطار جولته اليوم بمحافظة شمال سيناء، مشروع مبنى الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى العريش العام، حيث كان في استقباله كل من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، بحسب بيان رئاسة الوزراء، الأحد، أن الدولة تمضي بقوة في تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تقديم خدمات صحية لائقة ومتطورة لأهالينا في سيناء الحبيبة؛ تضمن حقهم في رعاية طبية متميزة كركيزة أساسية للتنمية الشاملة التي تشهدها أرض الفيروز.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، الذي أوضح أن تنفيذ هذا المبنى يأتي ضمن المرحلة الثانية من مراحل تطوير مستشفى العريش العام، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية على مساحة تصل إلى نحو 955 متراً مربعاً، ومن المقرر أن يضم 85 ماكينة غسيل كلوي؛ تتوزع بواقع 77 ماكينة بالقاعات الرئيسية، وأربع ماكينات بغرف العزل، وأربع ماكينات بوحدة العناية المركزة (الإنعاش والإفاقة)، مضيفاً أن الدور الأرضي يضم أيضاً محطة متكاملة لمعالجة المياه ومعملاً للتحاليل، لضمان تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير الطبية.

وأضاف أن المبنى الجديد سيُقدم جميع خدمات الغسيل الكلوي، حيث يضم قاعات متخصصة للمرضى (سلبيي وإيجابيّي الفيروسات: "بي" و"سي")، كما يضم وحدة متخصصة للغسيل الكلوي للأطفال، إضافة إلى الخدمات المكملة كافة؛ كالمعمل المتطور، والتعقيم، والخدمات الفندقية، وقد صُمم المبنى ليكون مطابقاً لأكواد التأمين الصحي الشامل. وتُقدم جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام خدماتها لنحو 225 مريضاً، بخلاف حالات الغسيل الكلوي المحجوزة بالعناية المركزة.

وتطرق نائب وزير الصحة والسكان، إلى شرحٍ حول قدرات مستشفى العريش العام الذي يخضع للتطوير حالياً، مشيراً إلى أنه يعد المستشفى الرئيسي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بقدرة تصل إلى 237 سريرًا؛ حيث يضم 164 سريرًا بالقسم الداخلي، و35 سرير عناية مركزة، وأربعة أسرة لعناية الأطفال، و30 حضانة بقسم الأطفال المبتسرين، وأربعة أسرة بقسم العلاج الكيماوي، إلى جانب قسم الغسيل الكلوي.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل، أن المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية للمصريين والأشقاء الفلسطينيين؛ من خلال أقسام الاستقبال والطوارئ، والقسطرة القلبية، وجميع خدمات الأشعة (الرنين المغناطيسي، وجهازي أشعة مقطعية، وجهاز "الماموجرام"، والإيكو، والأشعة السينية، والدوبلر، والأشعة التليفزيونية)، وجميع خدمات المعامل، ومناظير الجهاز الهضمي، والمناظير الجراحية، ومناظير المسالك، إلى جانب قسم العمليات الكبرى الذي يضم ست غرف عمليات، منها قسم خاص لعمليات النساء والتوليد، وقسم لعمليات الرمد، بالإضافة إلى قسم العزل، والعيادات الخارجية، وقسم علاج السكر، ووحدة السكتة الدماغية، وخمس وحدات أسنان، إضافة إلى معمل التركيبات، وقسم العلاج الطبيعي، والتعقيم، وعدد من الخدمات المكملة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام جولته، بمستوى التجهيزات الطبية بمبنى الغسيل الكلوي الجديد، موجهاً بضرورة البدء في تشغيل المبنى بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن؛ لضمان تيسير حصول المرضى على الخدمة الطبية المتميزة، وتخفيف مشقة السفر عن كاهلهم.