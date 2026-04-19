تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش.

جاء ذلك؛ خلال زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن طاقة المرحلة الأولى للمحطة تصل إلى 100 ألف م3/ يوم، ومقامة على مساحة 59 ألف م2، وأنه من المخطط أن تصل طاقة المحطة الإجمالية إلى 300 ألف م3/ يوم، من خلال تنفيذ مرحلتين اضافيتين للمرحلة الحالية للمحطة، موضحة أن إجمالي المساحة المخصصة لتنفيذ المراحل الثلاث يصل إلى 174 ألف م2.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، المهندس مصطفى الشيمى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء، الذي استعرض المكونات الرئيسية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش.

واشار "العمري"، إلى أنها تتضمن المأخذ البحري شاملًا ما يتعلق بالتوسعات المستقبلية، ويحتوي على عدد 2 خط سحب قطر 1800 مم بطول 1050م، وعدد 1 خط طرد قطر 1800 مم بطول 550م، هذا إلى جانب عدد من المنشآت الفنية والإدارية، التى تضم مبنى طلمبات المأخذ البحري، ومبني الفلاتر الرملية، ومبني التحلية الرئيسى، ومبني طلمبات المياه المنتجة، ومبني المولدات، فضلا عن خزانات المياه المنتجة.

ولفت اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، خلال الجولة التفقدية، إلى أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش تُعد من أهم المحطات ضمن منظومة مياه الشرب بمحافظة شمال سيناء، التى تتضمن ما يتم إنتاجه من مياه سواء من مياه النيل، أو من خلال محطات تحلية مياه البحر، أو من خلال تحلية مياه الآبار، حيث تسهم فى اتاحة 100 ألف م3/يوم حاليا، ومن المخطط الوصول بطاقتها إلى 300 ألف م3/يوم، وهو ما يسهم في تغطية احتياجات ومتطلبات مواطني مدن ومراكز المحافظة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مختلف أرجاء المحطة، وما تضمه من مكونات ومبان للتعرف بشكل أكبر على مراحل تحلية مياه البحر، وخلال ذلك أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والتوسع فى إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات فى هذا الصدد، من خلال الشراكات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الشأن، وما تتضمنه من ضرورة العمل على توطين مختلف الصناعات المرتبطة بتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، والسعي لنقل أحدث التكنولوجيات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة المتكاملة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن ما شهدناه اليوم داخل محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش، وما تعرفنا عليه من خطط مستقبلية للوصول بطاقة المحطة إلى 300 ألف م3/يوم، إنما يأتي فى إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمختلف مواطني شمال سيناء فى العديد من القطاعات الخدمية، وتنفيذا للرؤية المتكاملة التي تستهدف تحقيق مختلف أوجه التنمية على أرض سيناء الغالية.