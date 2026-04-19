أعلن البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيشارك في الجولة المقبلة من المحادثات الإيرانية المقررة في إسلام آباد، برفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس.

ويأتي هذا الإعلان رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق مشاركة نائبه في الجولة الأخيرة من المحادثات، حيث أرجع ذلك خلال مقابلة مع قناة MS Now إلى اعتبارات أمنية.

ترامب وفانس لن يجتمعا معًا

وأثارت تصريحات ترامب حالة من الارتباك بشأن تركيبة الوفد الأمريكي المرتقب، بعدما أشار إلى أن "ممثليه" سيتواجدون في العاصمة الباكستانية مساء اليوم التالي، دون تحديد واضح للأسماء.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن جهاز الخدمة السرية الأمريكية يفضّل عدم تواجد الرئيس ونائبه في المكان نفسه بالتزامن، سواء خلال الرحلات الخارجية في ظل التوترات الأمنية المرتبطة بالحرب الجارية، أو حتى في التنقلات الداخلية.

وأضافت المصادر أنه في حال قرر ترامب التوجه إلى باكستان لاحقًا، بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق نهائي، فمن المرجح أن يضطر فانس للعودة إلى الولايات المتحدة أولًا.

مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران

ومن المقرر أن تنعقد الجولة الجديدة من المفاوضات بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى، التي شارك فيها فانس إلى جانب ويتكوف وكوشنر، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع.

وفي تعليق على تضارب التصريحات بشأن الوفد، قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN: "لقد تغيرت الأمور".