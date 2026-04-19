شيخ الأزهر يكلف قيادات جديدة لتسيير الأعمال بوكالة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:44 م 19/04/2026 تعديل في 02:01 م

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتسيير الأعمال المالية والإدارية بوكالة الأزهر، وذلك بشكل مؤقت لحين تعيين وكيل جديد للأزهر وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، أو بلوغ سن المعاش أيهما أقرب.

كما أصدر شيخ الأزهر قرارًا آخر بتكليف الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بالقيام بمهام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لشغل المنصب بشكل رسمي.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة داخل مؤسساته المختلفة، وتسيير الأعمال دون تعطيل، بما يحقق الانضباط المؤسسي واستقرار الأداء داخل قطاعاته.

قرارات الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر الشريف شيخ الأزهر

