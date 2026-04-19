تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

سمير راغب: فتح المضيق ما زال افتراضيًا بسبب الألغام وسيطرة الحرس الثوري

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الحديث عن فتح أو إغلاق مضيق هرمز ما زال افتراضيًا، نظرًا لوجود ألغام بحرية في الممرات وسيطرة الحرس الثوري الإيراني على الجزء القريب من الساحل الإيراني.

إيهاب رمزي: اعتماد البصمة الوراثية DNA كدليل رسمي في قضايا إثبات النسب

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب، عن اقتراب الحسم التشريعي لملف قوانين الأحوال الشخصية في مصر، مؤكدا وجود توجه قوي لإصدار قانوني المسلمين والمسيحيين في توقيت واحد.

أحمد موسى يكشف حقيقة بيان قطع الكهرباء في الصيف

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب لمجلس الوزراء بشأن قطع الكهرباء في الصيف، مؤكدًا أنه بيان كاذب يستهدف مصر والمصريين ضمن حرب الشائعات.

يوسف بطرس غالي: مشروع "The Spine" سيغير قواعد المشروعات العقارية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن مشروع "The Spine" يعد مشروعًا معياريًا سيقوم بتغيير قواعد الحكم على كل المشروعات العقارية التي تليه.

نقيب الموسيقيين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ هاني شاكر: تعرض لمشاكل مفاجئة في الكلى

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن المطرب هاني شاكر تعرض لمشاكل مفاجئة في وظائف الكلى، لكن الأطباء المصريين نجحوا في السيطرة عليها بشكل كامل، واصفًا ما حدث بأنه "معجزة طبية بكل المقاييس".