أعلنت شركة إيبيريا للطيران، الناقل الوطني الإسباني، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 24 أكتوبر المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً لاستئنافها في 11 سبتمبر المقبل.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن إيبيريا تنضم بذلك إلى شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، التي قررت أيضاً تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى أكتوبر المقبل، في وقت تواصل فيه عدة شركات طيران أوروبية تقييم عملياتها في المنطقة على خلفية المخاوف الأمنية.

وفي المقابل، بدأت بعض شركات الطيران الأوروبية، من بينها ويز إير وعدد من شركات مجموعة لوفتهانزا، استئناف خدماتها إلى إسرائيل تدريجياً، مع استمرار مراقبة التطورات الأمنية وتقييم المخاطر التشغيلية.