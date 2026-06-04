إعلان

"إيبيريا" تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر المقبل

كتب : مصراوي

06:37 م 04/06/2026

شركة إيبيريا للطيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة إيبيريا للطيران، الناقل الوطني الإسباني، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 24 أكتوبر المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً لاستئنافها في 11 سبتمبر المقبل.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن إيبيريا تنضم بذلك إلى شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، التي قررت أيضاً تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى أكتوبر المقبل، في وقت تواصل فيه عدة شركات طيران أوروبية تقييم عملياتها في المنطقة على خلفية المخاوف الأمنية.

وفي المقابل، بدأت بعض شركات الطيران الأوروبية، من بينها ويز إير وعدد من شركات مجموعة لوفتهانزا، استئناف خدماتها إلى إسرائيل تدريجياً، مع استمرار مراقبة التطورات الأمنية وتقييم المخاطر التشغيلية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة إيبيريا للطيران إسبانيا إسرائيل الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كريم محمود عبدالعزيز لوالده في ذكرى ميلاده:"لسه بنتعلم منك لحد ما نموت"
زووم

كريم محمود عبدالعزيز لوالده في ذكرى ميلاده:"لسه بنتعلم منك لحد ما نموت"
المياه هترجع إمتى؟.. 11 معدة في الشارع لإصلاح انفجار خط مياه ميت خاقان
أخبار المحافظات

المياه هترجع إمتى؟.. 11 معدة في الشارع لإصلاح انفجار خط مياه ميت خاقان
قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان
حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان
بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين
شئون عربية و دولية

بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين
ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% بالموازنة الجديدة
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد